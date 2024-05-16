00940（元大台灣價值高息ETF）明（17）日盤後公布換股名單、20日生效。近期投信對00940成分股買賣超動向引發市場關注，其中有5檔近一周權重增加最受青睞，顯示應會續留在新名單上。

投資達人股魚表示，00940換股引發市場議論，統計近一周成分股權重增加名單，長榮權重增加1.56%、聯發科增加0.3%、廣達增加0.18%、神達增加0.16%、帝寶增加0.09%。

在權重增加個股中，長榮、聯發科、帝寶今（16）日股價上漲4.9%~1.3%不等，廣達及神達則分別下挫2.6%和0.8%。

至於6檔00940成分股權重遭減碼的名單如下：致伸權重下降0.12%、統一下降 0.17%、漢唐下降 0.17%、群光下降 0.18%、新普降0.22%、亞翔降 0.25%。這幾檔股價今漲跌互見。

00940明（17）日盤後公布換股名單，並於20日正式生效。依規定需於5個工作日內完成換股，換句話說，00940從本周一（13日）開始進場換股。

據元大投信官網，00940成分股共有50檔，包括長榮、聯電、日月光投控、聯詠、鈊象、聯發科、和碩、漢唐、中美晶、中信金、群光、世界、環球晶、廣達、亞翔、光寶科、東元、新普、統一、東陽、力成、神達、頎邦、大聯大、欣銓、樺漢、可成、致伸、晶技、矽格、上海商銀、智易、巨大、中磊、佳世達、神基、啟碁、寶成、聯陽、矽創、瑞儀、帝寶、精成科、瀚宇博、光洋科、南茂、大成鋼、耕興、中碳、合勤控。