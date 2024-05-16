57歲「整形皇后」顧婕上月才宣布罹患大腸癌，並進行腫瘤切除術，現再傳癌細胞已轉移到肝臟，病程已屆第4期，對此，醫師表示，第4期腸癌5年存活率僅約3成，提醒民眾若有出現血便、排便習慣改變、貧血等腸癌10大症狀應就醫，尢其是年逾50歲者，是腸癌好發年紀，一定要就醫檢查。

顧婕先前曾透露自己確診罹癌前，早有血便症狀，但她一直輕忽，現傳病期已屆晚期，病況再度投下震撼彈，她預計明天（17日）下午召開記者會，公開最新病況。

義大醫院胃腸肝膽科主任王文倫表示，大腸癌約略可分為第1期、第2期、第3期、第4期，第1期僅需將腸壁黏膜層的腫瘤切除，5年存活率可達9成，第2期與第3期代表腫瘤吃進腸壁肌肉層或有淋巴轉移，5年存活率約5成至60成，第4期癌細胞則已轉到肝、肺等臟器，可以電燒、化療加標靶治療，但5年存活率，只剩約3成。

王文倫表示，大腸癌早期幾無明顯不適症狀，但民眾還是可以透過10大症狀來查覺異狀，包括不明腹痛、腹脹、排便習慣改變（突然或逐漸發生腹瀉或便秘）、糞便型態改變（帶狀或細條狀）、解血便、解黏液便、體重減輕、食慾不振、摸到腹部腫塊、貧血等，及早就醫進行檢查。

王文倫表示，國人腸癌好發年齡為50歲至75歲，國健署也提供年滿50歲者，每2年1次免費糞潛血檢查，糞便潛血呈陽性者，約5%最後確診為大腸癌，約一半有著大腸息肉，而大腸息肉透過及早切除，可阻止其癌病變的可能。

對顧婕輕忽血便症狀，王文倫表示，這真的非常遺憾，雖然多數血便是痔瘡造成，但仍有少數是腸癌所致，提醒民眾若有糞便帶有鮮紅色的血，尤其是年逾50歲者，一定要就醫做大腸鏡，以排除大腸癌的可能性。