環境部日前預告「空氣品質標準」草案，將國人最關心的細懸浮微粒（PM2.5）年平均值從15微克每立方米加嚴至12微克，PM10年平均值也從50微克每立方米，加嚴至40微克。環團要求加嚴PM10年均值、日均值，依世界衛生組織（WHO）分別調整至15微克、45微克，也訴求PM2.5年均值、日均值，也按WHO建議加嚴至5微克、15微克。

根據環境部預告「空氣品質標準」草案，PM2.5年平均值從15微克每立方米加嚴至12微克，PM10年平均值從50微克每立方米，加嚴至40微克，日平均值也從100微克每立方米，加嚴到90微克。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民16日表示，環境部擬訂出PM2.5年均值12微克的標準，已比各方多年前呼籲的10微克寬鬆，目前日均值35微克每立方米，也已12年躺平不動。

他指出，美國已在今年2月拍板下架PM2.5年均值12微克的標準，並加嚴至9微克，歐洲議會則於上月通過年均值10微克、日均值25微克的加嚴法規，與台灣同為亞太國家的紐西蘭、澳洲年均值則分別為5微克及8微克，日均值15微克及25微克，已接軌WHO標準。

針對PM10，楊澤民表示，世界衛生組織（WHO）建議的PM10年平均值15微克、日平均值45微克，環境部欲將年平均值調為40微克、日平均值90微克，相較WHO的標準寬鬆相當多。

他也指出，新加坡、美國加州雙雙制定出PM10年平均值20微克、日平均值50微克，已接近WHO標準，更幾乎是台灣的2倍加嚴，強調台灣PM10標準「好想贏加州、好想贏新加坡」。

台灣健康空氣行動聯盟訴求，準總統賴清德就職後，應以保護國人健康為優先，要求準環境部長彭啟明，重新檢視空氣品質標準修正草案，依循WHO指引的PM2.5年平均值5微克、日平均值15微克，PM10也要依循WHO年平均值 15微克、日平均值45微克，加嚴我國PM2.5、PM10管控標準。