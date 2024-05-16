藍白聯手，在議場門口排隊夜宿拼國會改革法案17日過關，對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，國民黨總召傅崐萁擺明且直言就前三大案及兩大違憲錢坑法案，要在立法院硬闖，且起乩通靈稱民進黨欲佔領主席台，得意揚揚一手拿麥克風，大放厥詞，而另一手摸民眾黨總召黃國昌的頭，黃國昌笑得開心，說議場開門，吹哨子，第一個衝上主席台保護韓院長一定是黃小弟，這是公然侮辱？還是公開表揚？

柯建銘指出，表決輸，但論述要贏、民心要贏，民進黨過去30年來，在院會、委員會、程序委員會，表決數萬次，沒贏過半次，未來4年也勢必如此，絕對不氣餒、不退縮，且會越戰越強。

柯建銘說，照目前藍白聯手，把議場門口當做馬戲團的劇場、眾丑角、群丑亂舞，準備迎接明天的勝利，向中國交待，向王滬寧交待，趕在5月20日前獻上台灣國會屍首，為520以後政治第二階段亂台、賣台行為，拉開序幕，台灣人民，我們不憂心？看不懂嗎？

柯建銘表示，明天5月17日將是立法院「最長的一日」，不是嗎？明天的韓院長，你要守護國會、守護民主？還是要讓台灣的國會，中國人大化、香港化？就在你一念之間而已。慎思！