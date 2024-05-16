暑假到來，民眾紛紛前往海邊、溪流等戲水景點遊玩，7、8月暑假期間也是溺水事件的高峰期，從事水上活動而發生意外的事故頻傳，桃園市消防局第一大隊為精進水上救溺能力，強化水域搶救正確概念以提升新進同仁水域執行救溺技能，15、16日於桃園區國豐七街夜鷺生態埤塘辦理水域裝備器材訓練。

消防局表示，此次訓練主要針對橡皮艇及拋繩槍操作，安排專業水域救生教官，進行橡皮艇、拋繩槍訓練及故障排除方法，讓同仁熟稔各項救援器材，以保障市民生命安全。拋繩槍主要於消防搶救人員無法靠近待救者之險惡地形環境時使用，由搶救人員使用拋繩槍拋射救生裝備至對岸或目標物執行搶救任務。另橡皮艇為避免船外機及船底與溪流中的石塊摩擦，適用於水位較深，水面較寬之河川、埤塘及近海，常配合魚雷浮標、救生圈、救生繩帶等執行水上救生救溺任務。

桃園分隊新進隊員王家豐表示，之前在消防署訓練中心有受過急流救生訓練，但是這次的課程可以學到許多實務上會用到的技術與技巧，並可用於實際船艇操作上，加上教官們的水域救援經驗分享，讓我們這次的訓練受益良多。

消防局第一大隊大隊長賴志忠表示，暑假期間，民眾水域活動較多，桃園隨處可見池塘、溪流等易發生溺水區域，提醒民眾謹記救溺5步「叫叫伸拋划」，立即大聲呼救（叫），打電話報警（叫），利用竹竿、木條、衣物等延伸物（伸），抛送球、繩等漂浮物（抛），利用船、浮木、救生圈、保麗龍等大型浮具划過去等方式（划），間接進行搭救，同時呼籲民眾戲水要選擇有救生員警戒之合法場所，避免憾事發生。