勞退金收益率。（圖／中時新聞網製）

受惠台股長紅，今年第一季勞動基金累計收益近5千億，其中新制勞退基金賺了3331.1億，每位勞工平均可分紅2.6萬。提醒勞工朋友，今年的收益要等到明年才會分配，且請領時會依照「最近月份收益率」來計算未分配期間的收益，因此請領時需要留意當時的「收益率」狀況，就有民眾選錯時機，反而少拿22萬，相當可惜。

新制勞退金是存入勞工個人專屬帳戶，每年3月進行前一年的盈虧分配，並繼續滾入下一年度的投資，直到勞工年滿60歲之後才可以申請領回。勞工請領勞退金時，當下的收益率相當重要，舉例來說，若民眾是在5月申請，適用5月1日公告的3月份收益率8.22%來計算未分配收益。

假設民眾的專戶有200萬，以收益率8.22%計算，就可以多分配到16.4萬的分紅。反之，如果當下的收益率為負，勞工就會少領未分配的分紅，有民眾在2020年5月請領勞退金，當下的收益率為-11.37%，因此該名勞工少領22萬。

勞退金主要由歷年已提繳的本金、歷年已分配的年度收益及當年未分配期間的收益3大項組成，當年未分配的收益就會依照當下的收益率標準進行分配，因此會出現多領或少領的不同狀況。

此外，勞退金有不低於2年定存利率的保證收益，就算請領當下的收益率為負，最終領到的勞退金也會高於2年期定存利息報酬。勞工申請勞退金給付前，最好先查訊最近月份的收益率，以免退休金縮水。