近日柯志恩在臉書曝光1支短影音，開箱國民黨高市黨部主委的辦公室，她說，大家最有興趣的是韓國瑜擔任主委時，他都住在這個地方，因此開箱韓國瑜小房間，裡面有韓國瑜睡了半年的床。（柯宗緯翻攝）

身兼國民黨高市黨部主委的立委柯志恩，4月接掌主委後，北高兩頭跑，忙到不可開交，她近期PO出1支短影音，開箱「辣個男人」的小房間，曝光曾任高市黨部主委、現為立法院長韓國瑜曾睡過半年的床。她搞笑說，市黨部沒錢，若想參觀的民眾，可收門票開放參觀。

近日柯志恩在臉書曝光1支短影音，開箱國民黨高市黨部主委的辦公室，她說，大家最有興趣的是韓國瑜擔任主委時，他都住在這個地方，因此開箱韓國瑜小房間，裡面有韓國瑜睡了半年的床。

柯志恩苦笑說，國民黨高市黨部現在沒錢，已經家徒四壁，想盡所有辦法能夠募資，對於喜歡韓國瑜的民眾，可以捐個100、200元，韓國瑜每天在立法院很多人要跟他拍照，民眾若願意來親臨參觀，「我搞不好真的收個門票，還可以增加一點黨費的收入」。

柯志恩4月入主高市黨部擔任主委時就提到，雖然國民黨沒人、沒錢，就連高市黨部都被黨產會給封查，窮到連老舊電梯都無法換，「但是即使像暴風一樣輾壓，我們要學會在風雨中跳舞」。

柯志恩2022年曾代表國民黨挑戰連任的民進黨高雄市長陳其邁，最後雖然失利，但也繳出不錯成績單，這次她接下高市黨部主委，被外界視為是參選2026年高雄市長的起手式，但她日前說，「歡迎更多年輕人投入國民黨高雄市長的選戰」，卻語帶玄機強調「2年後再創最大奇蹟」，是否親征不把話說死。