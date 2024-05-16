台南市政府「麻豆市四市場」建物老舊，有公共安全疑慮，市府2014年起公告停止使用，但卻默許原攤舖商營業迄今，不將市場所坐落私有土地返還地主或辦理徵購，更在排除建物安全疑慮及取得地主同意前，逕自決定由原攤舖商申請成立民有市場，造成爭議不斷，監察院今提出糾正，促請台南市府改進。

監察院指出，麻豆市四市場1950年興建，還曾遭遇火災，基地內有77.59％是私有土地，但台南市政府數十年來都沒辦理徵購，而是以租用或代繳地價稅方式，作為土地使用權源。

監委表示，由於市場建物老舊、鋼筋裸露，因此2014年3月起停止使用，但迄今卻不還地於民，也不辦理土地徵購，仍長期以低租金或代繳地價稅方式，強勢掌握土地使用權，未能積極回應地主收回土地的訴求，還用收取補償金方式默許原攤鋪商持續營業迄今，引發攤鋪商質疑有配合繳費卻未獲保障的誤解，民怨積累。

監委近一步指出，台南市政府對法院辦理該市場攤舖商遷出的強制執行，也未積極配合，既未依執行法院的要求提供攤鋪位占用人資料及安置計畫，也未經徵得私有地主的同意，逕行對原攤鋪商籌組民有市場的會議文件同意備查，讓原攤鋪商在此一老舊市場申請成立民有市場，引發市府、私有地主與攤鋪商間三方爭議不斷。

堅委強調，台南市府在調查期間表明，私有地主已明確表達拒絕將土地續租予台南市府，堅決反對原攤舖商成立民有市場，所以已重啟強制執行相關作業程序，盼依法處理歪，也應兼顧原攤鋪商工作與生存之需，更要確實妥善規劃安置事宜。

監委補充，該市場2014年公告停止使用後，台南市府未對市場基地後續處置規劃進行評估，並提出因應方案，同步要求台南市府依法積極妥處，避免後續閒置狀況。