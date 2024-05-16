每年都有成千上萬人成為詐騙和網攻受害者，這或許會讓人對設密碼更小心。然而，有資安公司發現，人們仍在使用常見的密碼來保護自身的重要資訊。但令人震驚的是，「1234」仍是最常見的密碼，幾乎佔分析中的11%。

《紐約郵報》報導，根據《資訊美》（Information is Beautiful）公司說，最受歡迎的密碼是「1234」，他們分析了最常見與罕見的四位數密碼，發現「1234、1111、0000、1212、7777、1004、2000、4444、2222、6969」最常使用，而「8557、8438、9539、7063、6827、0859、6793、0738、6835、8093」則最罕見。

全球網路安全顧問摩爾（Jake Moore）說，許多人繼續使用簡單的密碼，如生日，而並未察覺，這可能有多大的風險，熟練的駭客只需61次猜測，就可以破解所有密碼的三分之一，而426次就可以猜測資料集中一半的密碼。即使嘗試次數受到限制，駭客也可以在短短5次嘗試內存取20%的帳戶。

摩爾建議避免使用出生年份、個人資訊和重複密碼來保護個人帳戶，包括社群媒體，「透過使用簡單或易於猜測的密碼，攻擊者可以更輕鬆地瞄準目標。」

他也提醒，四位數密碼有10000種可能的組合，因此請謹慎選擇密碼，並採取策略。此外，他也推薦使用「密碼管理器」（Password manager）來保障資訊安全，「它們還可以幫助生成完全隨機的程式碼，這樣您就不必依賴自己的生日或週年紀念日」。