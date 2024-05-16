高雄市鳳山區某國中日前爆出教練不當體罰事件，今（16）日有3名家長再度出面控訴校長及籃球隊教練，直指體罰事件校方處理不當，造成孩子被霸凌，已有5名學生轉學。對此，市長陳其邁認了，校方調查過程有瑕疵，被市府駁回。

青年國中3名家長今早在人本基金會陪同下受訪提到，這些學生因家長出面揭露體罰、隊費使用不清等狀況，在校遭教練冷凍無法練球、出賽，甚至慘遭同儕霸凌，陸續已有5名學生轉學。

對此，陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪時回應，青年國中案在人本檢舉後，教育局立刻啟動府級調查，包括霸凌案件的調查、校長行政管理責任的調查。

陳其邁坦言，因為之前校方調查過程程序有瑕疵，校方調查結果被市府駁回，希望能做較完整的調查，還原真相外，也保護小朋友受教權，包括學生在學校適應上的問題等，務必能以學生校園安全作為最優先考量。

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