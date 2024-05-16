日本女星三上悠亞去年從AV界正式引退，讓許多老司機難以接受。不過她並未因此淡出螢光幕，而是轉為經營社群及YT頻道，也不時會出席各大活動，人氣絲毫未減。近來三上悠亞在社群搶先公開幫知名雜誌拍攝的寫真照，瞬間吸引將近十萬粉絲按讚朝聖。

三上悠亞連發5張辣照，老司機們一度以為她要回歸AV界；原來她是曬出幫知名雜誌《FLASH》拍攝的照片，還表示好久沒有拍平面寫真集，希望能把最美的照片呈現在所有人面前。只見她全身幾近赤裸，僅穿著性感內衣褲出現在鏡頭前，大方展露出雪白肌膚及火辣身材，一對傲人北半球及深邃事業線搶盡目光，加上若隱若現的神秘三角洲地帶，都讓人充滿無限遐想。

退役女優三上悠亞貼出寫真照。（翻攝自Instagram@yua_mikami）

這一系列養眼惹火照片曝光後，引起大批粉絲暴動，紛紛留言：「三上悠亞在鏡頭前真的好美」、「擁有天使般美麗臉龐的女神」、「三上悠亞就是完美的代名詞」、「三上悠亞真的太性感了」、「被甜美性感辣可愛的你給電暈了」、「好喜歡三上悠亞推出的新作品，你永遠是最棒的」。只是其中一張照片由於跟她容貌不太像，因此遭質疑整形，不過她並未對此做出回應。

三上悠亞日前在節目中提到心中的理想型，她指出對方年收入至少要3000萬日幣(約624萬台幣) ，並且希望另一半能互相扶持，至於是否有機會跟粉絲發展成情侶？她強調「取決於粉絲是到哪種程度」，倘若是自己的忠實鐵粉，那就只能把對方看成『這個人是粉絲』，很難成為戀愛對象。