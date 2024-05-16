日本仍然是持有美國國債最多的國家，3月增持199億元，至1.1878兆元，連續6個月增持。 3月海外持有的美國國債增加1,199億元，至8.0918兆元。
中國連續3個月減持美國國債 金額創2010年1月以來最少
綜合港媒報導，美國財政部的數據顯示，3月海外持有美國國債的金額升至紀錄新高，而中國期內則減持美國國債76億美元（下同），至7,674億元，是2010年1月以來最少，連續第三個月減持。
綜合港媒報導，美國財政部的數據顯示，3月海外持有美國國債的金額升至紀錄新高，而中國期內則減持美國國債76億美元（下同），至7,674億元，是2010年1月以來最少，連續第三個月減持。
日本仍然是持有美國國債最多的國家，3月增持199億元，至1.1878兆元，連續6個月增持。 3月海外持有的美國國債增加1,199億元，至8.0918兆元。
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