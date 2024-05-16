前新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤2019年及2020年間收取100萬賄款讓2鄉民兒子順利錄取清潔隊員，他另在疫情期間指示部屬圖利特定廠商，台灣高等法院駁回上訴，依不違背職務收受賄賂 等罪判刑7年，褫奪公權4年，已繳回的犯罪所得100萬元沒收。全案可上訴。

判決指出，許秋澤在2019年及2020年擔任新竹縣新豐鄉鄉長期間，受人請託協助其等之子加入新豐鄉公所清潔隊隊員，即要求以50萬元作為對價，以取得其任免清潔隊員之職務範圍內踐履其核定錄取為清潔隊隊員。

許秋澤為期連任新豐鄉鄉長，藉由疫情升溫之際，以新豐鄉公所經費採購及贈送醫療用口罩與新豐鄉民使用，指示盡速辦理採購案招標文件事宜，並決定採用「評分及格最低標」之決標方式，圖利特定廠商。

高院審酌許秋澤為一鄉之長，竟對於職務上之行為收受賄賂，並圖利於他人，敗壞官箴，依不違背職務收受賄賂罪共2罪，各處有期徒刑3年8月。已繳交之犯罪所得100萬元沒收。又共同犯對主管事務圖利罪判刑2年8月，應執行有期徒刑7年，褫奪公權4年。可上訴。