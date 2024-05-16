曾姓老董婚前、婚後買兩戶豪宅、登記在太太名下討她歡心，被抓包外遇後2人鬧離婚，曾男要求拿回兩戶豪宅，前妻認為豪宅是保障婚姻的贈與，拒絕返還，2人為此對簿公堂。高雄地院認為，曾男前妻提不出租賃及贈與的相關證據，判豪宅屬於曾男無誤，須返還，可上訴。

曾男2011年和交往多年的女友結婚，婚前2年，曾男與原生家庭鬧糾紛，擔心自己的豪宅被弟弟或爸爸繼承，當時便把自己一戶豪宅登記在女友名下。

婚後3年，曾男另在高雄置產，買下兩戶豪宅打通，打造兩人的愛巢。但礙於當時政府的打房政策，銀行建議曾男將其中一戶以太太的名義申購並申請貸款，才能獲得較高之房屋貸款額度，曾男同意照辦，每月將房貸匯至太太帳戶，再由太太繳納。

2014年曾男疑似外遇被太太抓包，兩人開始分居，2023年1月簽字離婚。曾男想要要回兩戶豪宅，對前妻提告、要討回房產。

曾男太太表示，豪宅是曾男給她的婚姻保障，是贈與。曾男婚前為了拓展事業，需增加公司信用額度，才請求她提供擔保品作保證，貸款自應由曾男自行清償。兩人離婚後，曾男便是她的「租客」，但曾男不但不繳貸款，房子衍生的瓦斯、水電、保險等費用也欠繳，她還定期返家整理、餵寵物，在家宴客、整理家務的照片均可佐證她才是房屋實際使用、所有權人。

法官認為，曾男與太太之間查無「租賃關係」及贈與證據，兩戶豪宅均由曾男出資、支付頭期款及每月房貸，曾男才是實際所有權人，與前妻應是「借名登記關係」，最後判曾男前妻應將兩戶豪宅還給曾男，可上訴。