立委王鴻薇16日指出，台灣高鐵新竹至苗栗路段，11日發生工安意外導致1人遭電傷。（王鴻薇辦公室提供／蔡明亘台北傳真）

立委王鴻薇16日在立法院交通委員會指出，高鐵11日發生工安意外導致1人遭電傷，鐵道局表示未接獲通報。（王鴻薇辦公室提供／蔡明亘台北傳真）

立委王鴻薇與游顥日前爆料4月9日台灣高鐵烏日基地人員保養變電站時，因操作疏失，險致6人遭電擊，台灣高鐵董事長江耀宗也指示檢討改善。王鴻薇今再指出，5月11日高鐵又發生工安意外，同樣是變電站保養人員，未斷電就施工，造成1人遭電擊手腳出血。對此，交通部鐵道局回應，未接獲通報，將徹底查處。

王鴻薇今在立法院交通委員會表示，2周前才質詢高鐵變電站保養時的工安問題，一組6人工班差點變成「烤肉串」，當時勞動部立刻介入調查，她也提醒交通部要多注意。當時高鐵公司說明，皆有依SOP程序施工，且當天董事長也指示調查並檢討改善，豈料才說完沒多久，又發生工安意外。

王鴻薇說，5月11日0時15分在高鐵新竹至苗栗路段，同是變電站保養作業，卻未斷電就開始施工，一名人員遭電擊、手腳出血受傷，所幸送醫治療後無大礙未住院。

鐵道局現場回應，上次記者會後，隔天立刻依《鐵路法》就台灣高鐵公司進行相關檢查作業，上次烏日變電站作業疏失，確實有程序要檢討，已要求高鐵公司改善控管機制，至於5月11日的事件則「沒接獲通報」，將對徹底對高鐵公司了解查處。

交通部也說，會責請鐵道局對高鐵公司，可能內部工安要一定程度地檢討。王鴻薇強調，高鐵怎能隱匿不報，應保障基層施工人員安全，若確有知情不報狀況，該懲處就懲處。