5月最新一期國債鐘27.4萬元創歷史新高。財政部部長莊翠雲表示，相較去年同期確實多了2千元，每年第一季到5月通常是國債鐘高峰，因為政府有短期借款需求，等5、6月大額稅款入庫後，即會緩解降下來，財政部也預計6月執行1,150億元的償債。

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