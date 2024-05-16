5月最新一期國債鐘27.4萬元創歷史新高。財政部部長莊翠雲表示，相較去年同期確實多了2千元，每年第一季到5月通常是國債鐘高峰，因為政府有短期借款需求，等5、6月大額稅款入庫後，即會緩解降下來，財政部也預計6月執行1,150億元的償債。