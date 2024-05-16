國人平均揹債27.4萬！國債鐘再創新高 12:462024/05/16 工商 傅沁怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖。（圖／shutterstock、達志） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5月最新一期國債鐘27.4萬元創歷史新高。財政部部長莊翠雲表示，相較去年同期確實多了2千元，每年第一季到5月通常是國債鐘高峰，因為政府有短期借款需求，等5、6月大額稅款入庫後，即會緩解降下來，財政部也預計6月執行1,150億元的償債。 退稅3時間點曝光！用1方法報稅「提早拿到錢」 秘訣公開 雲端發票小確幸來了！專屬獎金達11.17億 刷載具好康多 5年新高！42％美民眾把陸當敵人 還有1成不知誰是北京領導人 #國債鐘 #財政部 #再創新高 #國人平均 #創歷史新高 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 日兒童比例創新低！11.3％比台、陸還低 16:192024/05/06 國際 財政資訊中心前「1男陳屍休旅車內」！疑心臟疾病死亡 16:152024/05/03 社會 英經濟擺脫衰退 英股再創新高 23:482024/05/10 財經 租稅措施引導加薪 財政部提兩招 21:132024/04/30 財經 台光電資本支出激增五成 「這檔」首季EPS狂飆18倍 09:332024/05/02 財經 台積電證實德國晶片廠Q4動工 股價再創新高 23:302024/05/15 財經 《金融》李鎮宇：日圓貶破158 「這國」壓力山大 08:582024/04/29 財經 報稅注意！醫藥費及生育費支出 不一定都能扣除 17:002024/05/14 財經 保健食品30％高關稅有可能調降？財政部次長回應了 11:002024/05/16 財經 2024報稅》企業申報營所稅 五大租稅優惠不可不知 21:002024/04/30 財經 迎夏天旺季 上洋4月營收創歷史新高 16:042024/05/08 財經 新校名未經核可就招生 及人高中挨罰30萬 11:242024/04/29 生活 綜所稅申報時間近半 逾4成民眾已完成報稅 14:492024/05/13 財經 當心！5月報稅驚見詐騙 用一招騙個資 13:582024/05/14 財經 網紅看過來！到底要不要繳稅？財政部透露1關鍵 12:272024/05/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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