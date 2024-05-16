共同社16日報導，經調查統計，日本三大便利超商工作的外籍打工者已超過8萬人，約占日本全體打工者總數的1成，且不斷呈增長趨勢。

共同社於今年4月以便利超商龍頭為對象，調查了外籍打工者的現狀。截至2月，行業龍頭7-ELEVEN有約4萬外籍打工者，人數最多；之後依次是羅森的約2.4萬人和全家的約1.8萬人。

三大超商龍頭的回應顯示，來自尼泊爾、越南和中國等亞洲國家的打工者較多。有很多留學生應聘，有些人的目的是通過待客來學習日語。

日本特許經營協會表示，三大超商再加上迷你島（MINISTOP）超商，四家便利超商公司在門店工作的外籍員工的總人數增至了5年前的1.4倍左右。預計今後也將擴大招聘外籍員工規模。趨勢是在大城市的外籍打工者，比起地方多更多。

報導稱，在日本人口減少的背景下，外籍打工者緩解了日本人手嚴重短缺問題，對地區超商而言不可或缺。在應對因日元貶值而增多的外國遊客等方面，外籍打工者的作用也越來越重要。