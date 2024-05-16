日本長野縣池之平飯店坐落於滑雪勝地白樺高原，距離最近的滑雪場只需6分鐘車程。(天成飯店提供)

日本長野縣池之平飯店的觀景天空桑拿，窗外依四季展現出不同風貌。(天成飯店提供)

日本長野縣池之平飯店新本館豪華湖景客房，緊鄰白樺湖，窗外即是湖光景緻。(天成飯店提供)

池之平飯店「湖天之湯」露天風呂，是長野縣最大的溫泉水療設施。(天成飯店提供)

天成飯店集團執行長張東豪(左)與日本長野縣池之平飯店代表取締役社長Yajima Yoshihiro(右)簽訂友好交流。(天成飯店提供)

天成飯店集團旗下的瑞穗天合國際觀光酒店與日本長野縣歷史悠久的池之平飯店簽署友好交流備忘錄。簽署儀式由天成飯店集團副董事長暨執行長張東豪與池之平飯店代表取締役社長矢島義拡共同進行。未來，兩家飯店將通過各種交流活動提升彼此知名度、促進觀光發展，共同推廣兩地的溫泉、特產與區域行銷，合作模式並規劃兩家飯店的客座主廚互訪，進一步促進台日觀光友好交流，吸引更多旅客前往體驗。

此次台日兩家飯店的友好締結，得益於彰化縣田中車站與日本信濃鐵道田中駅的姊妹車站關係。池之平飯店位於長野縣白樺高原，靠近日本百大名山「蓼科山」，坐落在白樺湖湖畔，擁有絕佳湖景和四季變化的自然美景。飯店設有新本館、東館和ANNEX館，共有241間客房，可接待千名旅客。其中，新本館於2023年4月重新裝修開幕，擁有多種房型和餐飲設施，包括能容納500人的「湖畔之風」自助餐廳和長野縣最大的露天風呂「湖天之湯」。此外，飯店還提供多元休閒設施，如室內游泳池、保齡球場和遊戲區。

瑞穗天合國際觀光酒店則以瑞穗溫泉聞名，擁有黃金湯和生男之湯的美譽，並提供豐富的水陸休閒設施，如金色水樂園、兒童超跑俱樂部和三溫暖裸湯區。酒店內的悅華莊SPA結合東西方手法，提供高品質的放鬆體驗。瑞穗天合國際觀光酒店於2020年和2023年，兩次獲得交通部觀光署的卓越五星評鑑殊榮。