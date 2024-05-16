82歲資深演員黃一飛，曾演過「星爺」周星馳的《少林足球》、《九品芝麻官》、《國產凌凌漆》等電影。不過多年前傳出兩人鬧翻，不再合作。去年黃一飛罕見在抖音裡澄清自己感謝周星馳的提攜，否認雙方不合；今(16日)港媒報導，黃一飛最近接演了許多大陸網路電影，8年內拍了40部都被指爛片，虧他晚節不保。

根據《香港01》報導，近年黃一飛積極經營社群網站，更往大陸發展拍了許多網路電影，創下8年接拍40部電影的紀錄。其中不乏有許多向恩師周星馳「致敬」的電影，例如《功夫乒乓》等，還找來苑瓊丹、「六師弟」林子聰助陣。只是最後雷聲大、雨點小，票房和口碑都慘敗。

黃一飛曾來台拍攝《無敵珊寶妹》。（圖／中時資料照）

早年黃一飛以《少林足球》電影獲得香港電影金像獎、和香港電影金紫荊獎的雙料最佳男配角獎，但盛傳雙方反目，黃一飛一度對外表示不想再與周星馳合作。然而去年他在抖音拍片，回憶過去拍攝《少林足球》，他當時因劇本需要被8個酒瓶砸頭，他語重心長說：「人家不知道你是黃一飛，但是看過(你)很多戲，當有人對你好苛刻的時候，要你做一樣、有一樣，一路要你做到好為止」，強調雖然當時打到頭腫出血，如今看來也是辛勤後算有收穫。

黃一飛被諷晚節不保。（圖／中時資料照）

黃一飛更說：「沒經過考驗、沒經過苦難，你怎麼能成功呢」，話鋒一轉感謝周星馳讓他出名，讓大家認識黃一飛，他形容周星馳是奇才，「我感激他，我很感激他」。而兩人的心結來自多年前黃一飛受訪時的抱怨，當時他爆料周星馳還沒紅時會叫他「飛哥」，後來改叫他「喂喂喂」，令他傻眼，反諷周星馳：「也不能怪他，他文化程度不高。」