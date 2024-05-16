為維護用路人之交通安全，避免路口反光鏡因髒污不清造成交通事故，金門縣警察局攜手志工持續推動「擦亮世界的角落」活動，以實際行動一步一腳印擦拭金門全島路口之反光鏡，讓鏡面保持乾淨光亮，發揮其正常功效，減少車禍之發生，守護道路安全。

金門縣警局表示，反光鏡作為重要的交通安全設施，對於提升道路安全起著關鍵作用，提供駕駛者在視線受限的路段清晰的視野，隨著時間的推移，反光鏡會積聚灰塵和污垢，從而降低其反光能力，因此需要定期清潔以保持其功能。

有鑑於此，縣警局金湖分局於昨(15)日特別動員轄內志工人員，針對反光鏡不潔、污垢等情形，擦拭清潔交通反光鏡，以提高道路安全。金城分局也攜手志工協助擦拭反光鏡，針對轄內觀光處目前列管反光鏡計金城鎮31處、金寧鄉68處及烈嶼鄉14處，合計113處，全面檢視及清潔，以達實質效用。

縣警局強調，金門地區人口逐年增加，且狹小路口、巷道相當多，汽機車等交通工具也倍數成長，擦亮各路口反光鏡不僅提升了道路的可視性，也增加交通行車安全，降低交通事故發生機率，志工們的無私奉獻和辛勤工作也得到了附近民眾的廣泛讚譽。

縣警局也呼籲民眾，如發現區內反光鏡模糊不清或交通設施有損壞情形，可直接向當地鎮公所通報，共同維護民眾行的安全。