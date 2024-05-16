曹女與呂男兩人本來為交往關係，2022年某日兩人大吵一架，分別離開呂男租屋處，事後曹女購物返回沒帶鑰匙，因而報警，警方聯繫呂男後，呂男表示不想讓曹女進屋子，讓曹女大為光火，趁無人注意時闖入呂男住處，拿剪刀菜刀破壞屋內設施，剪爛衣鞋到處亂丟，還偷走呂男母親的手尾錢、2萬元撲滿、貓跟貓糧，讓呂男氣憤提告求償25萬元。

呂男控訴與曹女在2022年因細故爭吵，同日下午兩人分別離開租屋處，呂男北上訪友，曹女則出門購物，曹女未攜帶大門鑰匙，多次聯繫呂男返回開門未果，遂報警前來處理。經警方聯繫呂男後，呂男明確表示不願讓曹女開門進入他家。

心懷怨恨的曹女事後竟故入侵呂男住處，持屋內菜刀、剪刀，以敲擊、剪破物品之方式，損壞呂男的音響、擴大器、電視、電腦，砸破酒櫃玻璃，還剪爛多雙鞋子跟衣服數件，離開前還把呂男媽媽的手尾錢、撲滿內2萬元硬幣、貓、貓糧、金戒指都一併偷走，讓呂男求償損失25萬元。

曹女表示願意賠償，但是呂男所述之事實與現實不同，她承認自己的行為，也願意負責，但呂男損失未達25萬元，要提出證據證明。

新竹地院法官計算遭損壞物品耐用年數，扣除合理折舊後，得出3萬3084元價值，因此判曹女賠償上述金額。