韓國外交部16日表示，韓國與美國下周將就制定第12份防衛費分擔特別協定（SMA），展開第2輪談判。

據美國之音報導，第12份防衛費分擔特別協定（SMA）的第一次會議4月下旬在夏威夷檀香山舉行。第2次會議則訂於5月21日至23日於韓國首爾舉行。2國由指定的談判代表協商，分別是美國務院負責安全協議的首席談判代表施佩希特（Linda Specht）與韓國外交部防衛費分擔特別協定談判代表李泰雨。

韓聯社指出，雙方在第一次會議中闡明各自立場，但具體內容未公開。據預測，雙方將在第2次會議上，討論分擔金額、定額標準等問題。

韓國外交部表示，韓國政府堅持應在合理範圍內分攤防衛費的立場，並將基於此與美方談判。而美國國務院先前則表示，雙方在第一次會議中概述對費用分攤協議的願景，美國尋求對雙方「公平」的結果，這將加強並維持美韓聯盟。

韓國從1990年代初開始承擔部分美軍部署成本，主要用於支付在美軍基地工作的當地員工的工資、軍事設施的建設以及其他後勤支援。韓美2021年簽訂第11份防衛費分擔特別協定，效期至2025年，現在的談判是針對2026年以後，駐韓美軍駐紮經費當中韓方承擔的金額。

2國通常在現有協定結束前展開後續談判，並提前啟動談判。據報，此舉是為了降低前總統川普可能重返白宮對2國同盟的衝擊。

川普將在11月美國總統選舉，再次與美國現任總統拜登對決。川普在任內曾指責首爾「搭美國軍事力量的便車」，並要求首爾每年支付高達50億美元的費用，使談判陷入僵局。

2國努力協調多時，首爾最後於2021年同意，在2019年的基礎上，將分攤駐韓美軍的年度經費調升13.9％，增至一年約10.3億美元，是20年來最大增幅。

一位不具名的韓國高級官員今年3月表示，即使美國選出新總統，首爾認為兩國關係也不會發生根本性改變，但仍希望國防費用分攤談判能在今年取得進展。

《外交家》上週指出，若川普贏得總統寶座，可能會讓美韓聯盟關係產生摩擦。報導稱，與韓國總統尹錫悅遏制北韓的政策相比，川普可能更願意與平壤接觸和妥協，而非孤立北韓。駐韓美軍的財政問題與對中政策的分歧，也可能損害聯盟關係。

儘管如此，《外交家》表示，若兩國政府都奉行實用主義並尋求妥協，韓美關係仍有可能保持強勁。考慮到烏克蘭和中東地區的挑戰，《外交家》認為川普第2任期不該耗費心力在朝鮮半島的外交轉型。