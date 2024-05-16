阿里山不只有聞名遐邇的自然美景，更不可錯過安排鄒族部落體驗，嘉義縣文化觀光局推薦遊客跟著部落「鞣皮」文化一起來趟「皮」體驗，親自手作皮雕鑰匙圈，過程充滿樂趣又療癒，又能帶回專屬個人風格的作品，還有各大部落的手作DIY，邀請大家來嘉打造獨一無二的作品。

嘉義縣力推部落旅遊，邀請大家來一趟阿里山鄒族部落之旅。（圖／嘉義縣文觀局）

嘉義縣長翁章梁指出，「鞣皮」是阿里山鄒族的傳統工藝，過去將獵物身上的皮毛透過鞣皮製成衣飾，是鄒族人的智慧也是文化；目前於達邦部落的鄒族自然與文化中心就能看見模擬過往鞣皮的製作過程，還有其他鄒族的文化特色。今年嘉義主推部落旅遊，從傳統家屋、涼亭、漁獵文化、歌舞表演認識鄒族，品嚐風味餐認識鄒族美食，並透過各種體驗認識鄒族的日常與工藝。

「鞣皮」是阿里山鄒族的傳統工藝，是鄒族人的智慧也是文化。（圖／嘉義縣文觀局）

文觀局表示，精細的鞣皮技術展現長者智慧，透過身體力行認識在地文化是最不會被遺忘的，不同部落之間也各有許多適合親子的DIY體驗，像是皮雕、山豬彩繪、射箭、手洗愛玉、搗麻糬、竹杯製作、風笛製作等。

達邦部落的鄒族自然與文化中心就能看見模擬過往原民生活。（圖／嘉義縣文觀局）

位在樂野部落的「金皮雕工作室」光看招牌就很有特色，工作室擺放著大大小小極富巧思設計的皮革作品，老師還會介紹鄒族鞣皮技術、皮雕手法，想要更有紀念性就自己做一個，選好可愛圖案金屬印章，也有英文數字能拚出自己名字，再對著皮革敲敲打打，最後由老師幫你上色，一條專屬你的皮革鑰匙圈就完成，過程充滿樂趣又療癒；除販售精美皮雕製品，還有讓遊客念念不忘的部落風味料理。

金皮雕工作室擺放著大大小小極富巧思設計的皮革作品。（圖／嘉義縣文觀局）

喜歡手作皮雕還能到山美部落的「達娜伊谷自然生態公園」不僅能觀賞鯝魚，還能做鯝魚造型的鑰匙圈。來吉部落還有手磨山豬造型服飾、手洗愛玉、咖啡烘豆；逐鹿部落則有山豬彩繪、絹印提袋、射箭、餵梅花鹿，想要更深度體驗有茶山部落「天神取火」、新美部落「獵人營」。

茶山部落「天神取火」。（圖／嘉義縣文觀局）

假如還沒來過阿里山或第一次聽到鄒族，或身邊有外國朋友想要認識台灣在地文化，邀請大家不妨來一趟阿里山鄒族部落旅遊。部落在4至6月期間推出限定優惠，提供超過10種方案、9條推薦套裝行程，讓你融入部落感受質樸的樂趣，快跟著優惠行程輕鬆出發。想了解更多旅遊資訊可至慢遊嘉義粉絲專頁、Instagram查詢，或加入官方LINE@（https://page.line.me/chiayitravel 或搜尋ID：@chiayitravel）即可獲得最新資訊。