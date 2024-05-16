一名24歲女性罹患胃潰瘍，在醫師進一步探究飲食內容後發現，原來對方每天早上都習慣先空腹喝一杯拿鐵，就匆匆去上班，而咖啡因，以及屬於蛋白質的牛奶，都會促進胃酸分泌，加上又少了胃中食物的緩衝，成為致病關鍵。醫師提醒，咖啡除了不要空腹喝外，也別在緊張的狀況下飲用，都會對胃部造成負面影響。

家醫科醫師羅佳琳在《醫師好辣》節目中提到，在2種情況下，最好不要喝咖啡，分別是空腹及緊張的時候，尤其很多上班族早上趕著出門而太過緊張，若此時喝的又是拿鐵，那傷害更大。

羅佳琳接著分享，先前遇過一名24歲女性胃潰瘍患者，在檢討其飲食習慣過程中，對方就透露因很怕胖，所以早上不吃早餐，但會先喝一杯低脂的拿鐵，再帶個水果匆忙去上班。

而陷阱就在這裡面，羅佳琳說明，其一是咖啡因，另一是屬於蛋白質的牛奶，兩者都會促進胃酸分泌，正常情況下，若早上先進食，有很多食物在胃裡面，此時就算胃酸增加，仍有稀釋的可能；但少了食物緩衝，該女子先是空腹單喝拿鐵，到公司後又匆忙吃下含糖分高的水果，糖分又會增加胃酸，就慢慢演變成胃潰瘍。

羅佳琳建議該女子，早餐至少要去買個三明治來吃，再來若真的還是得喝一杯咖啡，就喝黑咖啡。經此調整了半年後，對方回診再次接受胃鏡檢查，病症就好了。

羅佳琳點出，很多人不知道蛋白質會促進胃酸分泌，偏偏空腹單喝拿鐵時，蛋白質又是流體狀，它很快通過，是無法起到好好稀釋胃酸的作用。至於很多人會選擇早上吃水煮蛋，羅表示，由於其屬於固態蛋白質，此時再配上咖啡，會比較好一點。