國防部長邱國正將在520卸任，今（16）日則以「勇往直前衛國護民」為題，發給國軍官兵一封信，信中表示，3年多一起執行許多務實工作，過程雖辛苦，但換來國家安全與民眾安心，每一滴汗水都很值得。邱國正感性說道，該是準備收拾行囊步下列車的時候了，他會記得一起「勇往直前、衛國護民」的官兵袍澤。

國軍媒體「青年日報」今刊登邱國正撰寫「給官兵的一封信」，並提到在卸任前，像家中要遠行的長輩總是想要對家人有許多的叮囑，時刻掛心著大家。邱國正說這些天整理行裝時，內心湧上很多畫面，「一千多個晨昏我們一起承擔著守護中華民國的責任，面對嚴峻的挑戰，我們無所畏懼的選擇勇往直前」，青天白日滿地紅的國旗可以在中華民國的土地上飄揚，是因為有每位官兵同仁的戮力辛勤，確保國家的安定發展與區域穩定，他深以全體官兵傑出的表現為榮，也給予最高的肯定。

邱國正細數這3年多來跟大家一起執行許多務實的工作，包括在軍政上成立「全民防衛動員署」、推動兵力結構調整，自今年起回復1年期義務役、深化原有與他國的交流，賡續「不對稱」與「防衛韌性」的建軍目標。此外，在軍備方面，持續推動國防自主與海空戰力提升，與官兵息息相關的興安專案也陸續竣工，改善官兵生活環境。在戰備整備方面上，為對應周邊情勢狀況，三軍官兵全天候不曾歇止，確保區域安全。在推動實戰化訓練的部分，以漢光演習為核心，採實兵、實地、實作的方式實施操演，結合飛行與艦艇部隊戰備巡弋時機，執行三軍聯合演練。邱國正說這些點滴都是全軍官兵專注戰訓本務、群策群力所獲得的豐碩成果，「過程雖然辛苦，但是換來了國家安全與民眾安心，每一滴汗水都很值得」。

「決定要穿上這一身軍裝不易，要撐起這一身軍裝的榮耀尤難，要當軍人就要當一個『好軍人』」。邱國正表示，自從踏入軍旅那一刻開始到褪去軍裝，責任與使命就如影隨形的不斷敦促著，切勿忘卻身負的重任與軍人的氣節。「一生軍旅，無懼；一身戎裝，無悔；一聲敬禮，無愧」簡單的幾句話道盡從軍報國的理想。邱國正也期許各級幹部，領導統御不是學問，而是個人修身的體現，「人格的影響、情份的交感、一致的精神」是讓紀律激勵單位官兵上下同欲的要素，幹部如能以誠對待部屬，部屬自會以誠回報，而整體國軍就能做到存誠務實的目標。

邱國正說道，國軍像一列火車，不斷朝向更好的目標駛去，中途有許多的停靠站，有人下車有人上車，上下交會的須臾間便是傳承、也是期許，即使相互不熟識，袍澤情誼已將彼此緊緊繫在一起。他在這班列車上已超過50年，該是準備收拾行囊步下列車的時候了，有形的物品容易整理，那些彌足珍貴的景象卻很難一一拾掇，回憶、情誼、感謝、關懷。

邱國正感性表示，當列車離站繼續前行的時候，他會站在月臺上奮力的揮手向大家道別，直到列車消逝在視線中。不論在何處都會記得與他一起「勇往直前、衛國護民」的官兵袍澤，「謝謝你們豐富我的旅程，或許我記不得每個人的名字，但是我會永遠記得大家勇敢堅毅的眼神與厚實的雙手，我也會永遠祝福與支持我摯愛的國軍大家庭」。