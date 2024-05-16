後龍鎮16日成立後龍鎮科技園區推動委員會，由縣議員鄭秋風（左起）前縣長劉政鴻、後龍鎮長謝清輝、縣議長李文斌及縣議員林寶珠等領銜發起。（謝明俊攝）

後龍鎮16日成立後龍鎮科技園區推動委員會，爭取設置在大山交流道周邊土地。（謝明俊攝）

後龍鎮成立推動科技園區委員會

謝明俊／苗栗報導

準總統賴清德選舉期間提出桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣政府共提報了竹南鎮、頭份市及後龍鎮等3鎮市9百多公頃土地供行政院審核圈選，為了促使中央重視後龍爭取設置科技園區的決心，由前縣長劉政鴻、苗栗縣議長李文斌及後龍鎮長謝清輝以及在地數10名縣議員、鎮代、里長等成立的後龍鎮科技園區推動委員會16日成立，要全力爭取中央將後龍納入園區範圍。

賴清德所提出大矽谷計畫，引起苗栗縣長鍾東錦等高度重視，包括頭份市、竹南鎮及後龍鎮都提出可用土地方案，總計900多公頃提報至中央「國家科及技術委員會」評選。竹南鎮預定土地位在公義路以西、竹南工業區以北區域，頭份市則提報國1科東交流道東側興隆里300公頃農地，後龍鎮公所則提報國道3號大山交流道苗8線周邊300多公頃土地。目前全案正在中央審評中，3個鎮市也卯足全力爭取。

後龍鎮為了爭取中央核准科技園區設置在大山地區，由前縣長劉政鴻、縣議長李文斌、後龍鎮長謝清輝、縣議員鄭秋風、林寶珠及邱毓興等發起成立後龍鎮推動科技園區委員會，並在16日上午在後龍鎮公所成立，後龍鎮全體鎮代表及里長全部出席，展現後龍人團結一致爭取設置科技園區的決心。

前縣長劉政鴻表示，90年代苗栗縣評選科學園區，後龍鎮當初就曾提報大山交流道周邊土地，作為科學園區用地，但可惜未獲中央青睞，如今，後龍鎮獲選設置科學園區的機會再來，他期望過去的遺憾不要再發生，希望後龍人團結一致爭取。

後龍鎮長謝清輝強調，後龍鎮擁有最好的交通條件，苗栗縣要發展南苗地區，最好的起點就是從後龍鎮開始。李文斌指出，後龍鎮的土地取得代價遠比頭份市成本低，後龍鎮有更佳的條件獲選。林寶珠、鄭秋風及邱毓興都強調全力支持後龍爭取設置科技園區，希望中央優先考量。