《全台首店》Brunch Bar Lit Lit。（SOGO提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

由遠東SOGO團隊經營，以「城市綠核心」、「首都中心花園」購物中心為概念的東區大巨蛋商場，命名為「遠東Garden City」，商場面積3.6萬坪，是台北市中心最大購物商場。Garden City坐擁四大零售餐飲區域，幅員廣大，結合文創與各項國際運動賽事、表演活動，將成為超大型國際休閒、遊憩、觀光景點。

遠東Garden City「潮美食公園GOURMET PARK」將於5月30日正式揭幕，其中備受矚目的D區14家主題餐飲大店也首次曝光，包含5家全台首店、1家全球概念店、3家百貨首店、1家台北首店，餐飲種類繁多，串聯多家歐亞菜系特色餐廳，包含日式燒肉、日式拉麵居酒屋、美式運動餐廳、港式料理餐酒、韓式酒館、台式鍋物料理等；同時看好串連台北東區及信義區的「夜經濟」，首度規劃營業到淩晨甚至24小時的餐廳，為東區「夜食尚」揭開新序幕。

大巨蛋商場於今年5月30日將開始啟用第一部分D區，打造一條涵蓋綠蔭休憩廊道的「潮美食公園GOURMET PARK」，重磅引進14家主題餐廳，其後也將陸續到位，主要規劃南北面兩大主題餐廳區，包含以美食不夜城為主軸的南面7家餐廳，及適合親子萌寵的北面7家餐廳，其中還有4家寵物友善餐廳，餐廳空間從40坪的主題餐廳，到200坪餐飲大店，共占地約1300坪、1422個座位數，餐廳營業

時間更首度打破百貨既有的營業規劃，從早上7:30開啟一天最chill的早午餐，到夜晚下班甚至周末

凌晨的舒壓聚會，另外還有24小時不停歇的餐飲服務，符合不同族群的用餐需求。

14家主題餐廳包含全台獨家首店，由星宇航空與胡同燒肉聯手打造的首間航空主題燒肉店「STAR

《全球概念店》日式拉麵居酒屋一風堂BAR IPPUDO。（SOGO提供）

HUTONG星胡同」、美式運動餐廳全台首店「SPORTS NATION」，帶來百萬智慧自助取酒牆、香港呷哺呷哺旗下新穎的台式麻辣火鍋尬茶飲全台首店「湊湊火鍋茶憩」、首度迎來24小時以港式餐飲結合餐酒館形式的全台首店「大巨星港式飲茶餐酒館」，及以Brunch Bar為概念的全新早午餐品牌「Lit Lit」共5家全台首店餐飲品牌。另還有來自日本福岡的人氣拉麵「一風堂BAR IPPUDO」，為大巨蛋打造日式居酒屋全球概念店等。

5月13日至6月3日特別推出SOGO APP美食購物金，線上扣200點換100元美食電子購物金，最多可兌換1000元。

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