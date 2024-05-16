鳳小岳與圈外老婆洪喆君於2013年相識，2016年完婚，日前他接受雜誌《ELLE》專訪，當年婚禮只花了2個月準備，且婚禮前一天遇上強颱「莫蘭蒂」來襲，「婚禮的前夕，颱風還在吹，我們整晚都沒睡。」

鳳小岳說在籌備婚禮時，有些飯店想贊助婚禮，他和太太都拒絕，「我們選在天母白屋的戶外草皮，從吃的到音樂全部自己一手包辦。」婚禮只花了2個月準備。不過就在距離婚禮還有7天時，強颱「莫蘭蒂」來襲，他心想，颱風來個1、2天應該沒事了，「結果呢，那應該就是這幾年台北最大的颱風，狂風暴雨，各種淹水、樹被吹倒，路上的招牌到處飛。我們忙著準備婚禮餐點，但我想說慘了慘了，怎麼辦？然後我老婆繼續在打她的蛋。」

鳳小岳和太太練習重新愛上對方。（《ELLE》雜誌提供）

老婆個性那麼Chill？鳳小岳笑了：「必須要說，這整個過程中，她比我Man很多。」不過老天賞臉，颱風吹到婚禮當天早上7點，終於停了。2人衝去婚宴現場，害怕婚禮會成了一場泥巴音樂祭，「結果地是乾的。然後，太陽9點出來了，很多好朋友像是孝全（張孝全）、小鎂（桂綸鎂）都有來，好友舒米恩幫我演唱。一位好兄弟看到我，便朝我大喊：『鳳、小、岳！老天爺愛你！』」。

婚禮只延遲了1小時，過程很美，這也是鳳小岳人生中滿傳奇的一件事情，他說，那個颱風好像就是來幫忙紀錄結婚前，人生會遇到的混亂；混亂之後，太陽終究會出來，所有的混亂最終都會找到一個新的起點。

鳳小岳不諱言，當初結婚是因為有了孩子，也因為結婚生子，讓他有了重生的機會，人生重回一片白紙，「我28歲當父親，很多人說很早，但其實也沒有多早啊，又不是18歲，我覺得我變成了一個男人，更負責任、更有擔當了。」他覺得，所有值得追求的事情，都是需要長久投資，「兩個人在一起久了，也會有互相討厭、受不了彼此的時候，然後再重新相愛嘛！因為我願意為了對方成為一個更好的人。」

曾對太太做過什麼浪漫的事？鳳小岳：「老婆開玩笑，說我的浪漫都是留給我自己的。」他透露一拍戲，整個過程都像出家，「小別勝新婚」很有效。另外，雙方要一起做喜歡的事情，例如夫妻倆會安排露營、公路旅行，「我們不喜歡大飯店，那根本不叫旅行。」他再三強調，「比方說一起去划一個禮拜的獨木舟，或是住在深山裡，還要自己劈柴。」