好天氣快要結束了，氣象粉專表示，下周南海低壓系統活躍，加上鋒面在台灣北方不遠處滯留，預估整個禮拜都容易下雨；中央氣象署指出，下周一（20日）水氣增多，下周二、三（21、22日）降雨機率提高，各地都有短暫陣雨或雷雨；下周四至周六（23至25日）雨勢持續，且容易伴隨劇烈天氣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，下周南海低壓系統活躍，加上鋒面可能在台灣北方不遠處滯留，預估會是滿容易下雨的一個禮拜，提醒民眾如有安排室外活動，務必多加注意天氣資訊，雨勢大小及範圍應持續觀察。

根據氣象署預報，下周一各地白天溫暖悶熱，水氣增多，東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨；下周二、三鋒面位於台灣北部海面，鋒面前緣西南風增強，環境不穩定，降雨機率增加，各地皆有局部短暫陣雨或雷雨。

下周四到周六鋒面位於華南至台灣附近，各地降雨機率提高，且易伴隨雷雨、強陣風等劇烈天氣。