彰化基督教醫院團隊指導彰化縣警局「員警創傷急救」課程的戰術止血帶使用。（彰化基督教醫院提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣警局和美警分局今年4月發生員警在追捕拒絕攔查的移工時開槍，造成移工與開槍警員雙雙受傷，鮮血直流的畫面當時被拍下，令人怵目驚心。彰化縣警局近來舉辦急救課程，導入「戰術止血帶的使用」，讓員警在危急的第一時間內，自救及救人。

彰化縣警察局於4月15日至5月1日舉辦「員警創傷急救」課程，共20梯次，彰化基督教醫院出動180人次進行課程教導。彰化縣警局長陳明君昨天頒贈「創傷急救課程」榮譽獎狀，向彰基總院長陳穆寬及其團隊表達謝意。

陳明君指出，「員警創傷急救」課程分為CPR、AED及包紮止血等3個部分，這些課程在員警工作當中都很有幫助。同仁因為工作壓力較大、時間長，常常有心血管疾病，突遇危急要CPR、AED，學習急救技術，自救也可救人。

此外，包紮止血的課程也相當實用、重要，員警執勤中碰到歹徒、犯罪者，在接觸的時候都有可能受傷，這時候止血就很重要。

陳穆寬表示，以往警政署只要求CPR＋AED教學，今年特別加入「戰術止血帶的使用」課程。「戰術止血帶」針對一些大出血，比如說刀傷或者四肢遭子彈貫穿等，可以在抵達醫院前避免大量失血。

彰基在這次的教學加入最新「到院前創傷生命救援」元素，帶入創傷止血的最新觀念，這也是中華緊急救護技術員協會用來訓練高級救護技術員（EMT-P）的課程，強調各種狀況下，執行到院前止血的方法，協助員警加入「戰術止血帶的使用」課程，面對未知的危險，可以救人及自救。