第16任總統副總統就職籌備會今天召開行前說明會，文化總會祕書長李厚慶首曝彩蛋，準總統賴清德推動五大信賴產業，重中之重為AI 技術推廣。國宴表演將透過AI科技的創新，重現已故「國寶歌王」文夏的歌聲。

李厚慶

今天的行前說明會由總統府發言人林聿禪主持，開場由莊敬高職帶來精彩舞蹈演出，演出曲目包括琅琅上口的〈媽媽請你也保重〉與〈愛情你比我想的閣較偉大〉，並邀請總統府第三局、文化總會、台北市政府警察局交通警察大隊與中正一分局、台南市政府公共運輸處及中華郵政公司出席，為周邊交通管制與就職紀念郵票等商品進行解說。

文化總會李厚慶秘書長也首曝彩蛋，520不僅為就職日，亦是已故「國寶歌王」、見證台灣民主歷程的文夏生日。賴清德總統當選人推動五大信賴產業，重中之重為 AI 技術推廣。同時，”Action ＆ Innovation“新內閣團隊也以縮寫AI為名，國宴透過科技的創新，重現文夏歌聲，此首〈晚安台灣〉亦在台灣歌壇上具有重要意義。

李厚慶感謝籌備過程中，合作夥伴李竺芯努力練唱，跨時空共演實屬不易，還有文夏的家人和劉國煒，不只提供珍貴的素材，在籌備過程中予以協助，「希望老師的身影可以留在大家心裡，感受身為台灣人的幸福和獨一無二」。

就職大會方面，將演出節目規劃用9個關鍵字，串起台灣的世代、族群、自信與共同記憶。特別值得一提的是〈青春共奏 活力台灣〉環節安排賴總統當選人學弟，同時也是4月份二度衛冕「台灣樂旗大獎賽」冠軍寶座的建國中學樂旗隊，與國立體育大學舞龍隊、棒球隊、原民舞蹈隊等超過150位同學共演；〈勇敢前行 自信台灣〉則力邀金曲樂團滅火器與哈管幫，頂尖音樂人的強強聯手，期待能在總統當選人進入會場前，將現場氣氛堆疊至最高點。

台北市政府警察局交通警察大隊副大隊長蔡三保說明就職日周邊交通管制情況，當日適逢上班上學日，在保障大會順利進行的同時，也會將交通衝擊減至最低，會場周邊屆時將實施2階段交通管制。

第1階段車輛管制時間為5月19日22時至翌日13時，管制區域中華路(不含)以東、衡陽路(不含)以南、中山南路(不含)以西、愛國西路(不含)以北。第2階段車輛管制時間為5月20日9時至13時，管制區域為衡陽路、沅陵街及重慶南路(襄陽路至衡陽路段)，並視狀況擴大彈性管制。預計於20日晚間22時全數開通。

另外，他說，本次就職典禮會場周邊規劃交通管制點計有18處，擴大彈性管制點計有12處，屆時台北市政府警察局會持續掌握整體交通狀況，視狀況進行擴大交通疏導，並隨時與廣播電臺插播路況報導，可提前改道行駛避開管制區，並遵守員警指揮疏導，最後也呼籲大眾，當日盡量搭乘大眾運輸工具，以免耽誤寶貴時間。