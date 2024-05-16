綜藝天王吳宗憲在台南頂下老唐牛肉麵，4月底開張交給為兒子鹿希派經營，吳日前拜訪當地警方，得知台南市警2分局長劉怡宗為台南2中學弟，大談年輕時的求學生活，還為警方擔任反詐宣導大使。

吳宗憲承接老唐牛肉麵話題性十足，重新開張後人氣滿滿，該店隔壁就是博愛派出所，因店面窄小，顧客停車問題常需警方協助勸導。

吳宗憲日前攜兒前往拜訪博愛所，當場與劉怡宗閒話家常，才知2人是學長學弟關係。

吳宗憲提到在南2中求學加入國樂社團，也談及當年的校長與老師，不過吳、劉年齡有段差距，在校差了好幾屆，劉並不認識這批師長，2人皆認同南2中是座培養聰明且活潑學生的學校，也都喜歡放學後到老唐吃牛肉麵。

警方原本希望2人協助宣導反詐、反毒，不過鹿希派曾捲入大麻案，評估改以反詐宣傳為主，吳宗憲表示，曾因自身頭像照片被詐騙集團冒用，導致粉絲受騙上當，自己相當困擾，因此痛恨詐騙行為，他當場與警方拍攝反詐照片，回北部再自拍宣導影片，提供警方使用。

台南市警2分局今年陸續邀請奎丁、曾甜、長瀨昆妮、郭鬼鬼等人氣網紅協助反詐宣導，未來盼更多名人、藝人一起站出來為社會盡份心力，協助警方宣傳防詐。