台灣圓益石英三廠16日啟用，苗栗縣長鍾東錦到場祝賀。（謝明俊攝）

台灣圓益石英三廠16日啟用，苗栗縣長鍾東錦到場祝賀，感謝韓商投資苗栗。（謝明俊攝）

台灣圓益石英三廠16日啟用，韓籍董事長白洪周專程來台主持啟用。（謝明俊攝）

台灣圓益石英三廠16日啟用，苗栗縣長鍾東錦到場祝賀，並參與啟用祈福。（謝明俊攝）

台灣圓益石英三廠16日啟用，苗栗縣長鍾東錦到場祝賀，並參與啟用剪綵。（謝明俊攝）

台灣圓益石英三廠16日啟用，苗栗縣長鍾東錦到場祝賀，並參與啟用儀式。（謝明俊攝）

台灣已成晶圓代工重鎮，石英更是晶圓先進製程中最重要的零組件，韓商台灣圓益石英公司落腳苗栗縣銅鑼鄉中興工業區已28年，隨著台灣晶圓製造蓬勃發展，圓益石英三廠16日落成啟用，苗栗縣長鍾東錦到場祝賀，感謝韓商集團持續投資苗栗。

韓商台灣圓益石英投資16億元，在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區新建三廠，圓益石英韓籍董事長白洪周致詞表示，希望透過穩定供應生產半導體所需要的核心材料，對台灣繼續維持全世界半導體生產重地的地位，盡一份心力，並提供100多個工作機會，帶動地方產業發展。

圓益是在41年前的1983年成立，當時韓國半導體產業還在起步階段，圓益選擇在半導體產業中最重要的核心材料之一的石英產業起家。1996年，圓益在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區成立了台灣圓益石英公司，引進製造技術，專業生產半導體廠不可或缺的石英器皿及維修服務，主要客戶為包括台積電在內的國內各大半導體廠，提供半導體製程生產設備使用。

在世界競爭激烈的半導體材料領域市場中，圓益QnC以持續創新的方式成為全球第一地位的石英器皿製造商。同時，台灣圓益石英也不只向全球頂尖的半導體公司台積電供應，也向世界最高水準的半導體設備商LAM、TEL、Kokusai、ASM等供應產品，並於2023年達成13億台幣的營業額。

韓國QnC ＆ 台灣圓益石英董事長白洪周致詞時表示，台灣圓益石英三廠落成，象徵圓益不再只是跨足韓國以外了，而是為了成長為全球化的石英材料企業，將再進行第二次大邁進的意義。台灣圓益石英現在不再只有石英產品，還正準備開發最先進的零件清潔清洗及最高端的鍍膜技術，希望為客戶的發展貢獻一份心力。

最近全球面臨著通膨、全球供應鏈問題、半導體業衰退等困難時期，但圓益將這個危機視為轉機，做出了大膽的投資決定，不但克服了利率上升、原材料等的暴漲問題，順利讓占地3000坪，建築面積2500坪的台灣圓益石英三廠完工啟用，使現有產能增加一倍。看好半導體將會急速成長，藉由台灣圓益石英三廠的完工，在材料供應的層面上，期許再創佳績，並將為過去帶領台灣圓益石英發展的台灣客戶提供足夠的供應資源，充分承擔起全球供應鏈的角色，成長為和客戶一起克服技術問題的最佳合作夥伴。

圓益QnC為了成為一家可持續成長的企業，更強化在石英等核心技術上的持續和領先開發，工廠營運上，將推動製程自動化和中央控制室的智能工廠的建設，並將其進化為人工智能化的自動生產設備，並持續推動發展可自動控制各種設施和設備的綠能工廠。為了靈活應對 RE100(國際再生能源倡議)的要求，圓益將建立可以推動環保能源體系的基礎，持續推動能源轉型。所以，計劃在這擁有世界最厲害半導體技術的台灣中，以台灣圓益石英三廠和現有的第一、二廠為基礎，發展世界一流水準的工廠，讓台灣圓益石英成長為全球最一流的材料零件公司。