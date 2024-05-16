國民黨立法院黨團力拚17日在院會通過國會改革五法，然黨內版本多樣，國民黨已由立委翁曉玲、吳宗憲以及羅智強，三人統整出黨團版本，將於今日於民眾黨討論。國民黨團總召傅崐萁今天表示，國民黨跟民眾黨預計今天晚上8時公布草案條文，明天兩黨將共同提案，希望民進黨團「當家不鬧事」，讓相關法案都能夠順利通過。

國民黨團在黨團幹部會議、黨團大會沙盤推演，為防止民進黨祭出海量提案戰卡案，傅崐萁昨下軍令狀，國民黨立委於昨上午展開為期3天2夜的守夜戰，以6小時為一時段共8個時段，由8個委員會的國民黨立委輪由值班，以求5月17日搶得排案先機。

傅崐萁今天議場前表示，國民黨跟民眾黨有溝通，雙方預計在今天晚上8時正式公布所有條文，明天由國民黨、民眾黨來共同提案，讓國會改革法案能夠全部順利的通過，完全符合大法官585號解釋令，絕對沒有民進黨所稱毀憲亂政、牴觸憲法法庭的事情。

傅崐萁說明，民國93年12月大法官585號解釋令正式說明以後，對於單一國會必須要有調查權已經說明得非常清楚，並沒有表達不可以有刑事的職權，但國民黨從善如流，此次國會改革的調查權、不得藐視國會等，只要是民間到國會來作證，都完全沒有刑責的問題，而政府官員如果在這裡做不實或者違證，觸及原本的刑法，不在這一次立法院職權行使法的修法，而是由國家的刑法直接來處理，不是由國會來進行審判，所以完全符合大法官585號解釋令。

傅崐萁並喊話準總統賴清德說，「要當40％的總統，還是100％的全民總統？」明天全國國人拭目以待，希望執政的當家不鬧事，不管是民生法案、陽光國會法案都能夠順利通過，國民黨尊重民進黨團的議事表示，但更希望大家遵守立法院議事規則，讓嶄新的國會能夠呈現在國人眼前。