朝陽科大工設系學生林佳元，劉邦雋，設計「N-A新農業引領者」，讓農民節省機具成本，達到農業淨零排放目標。（王煌忠攝）

朝陽科大學生陳琬婷、 楊庭瑋 、劉正徽，設計「BUVACUO外牆清掃機」，針高空專用清潔設備研究，提高人員操作上的安全性，以機器自動清掃為主軸，使產品能因應不同大樓環境、機械化工具以降低環境資源浪費。（王煌忠攝）

2024朝陽科大工業設計系日間部與進修部畢業專題成果暨師生聯展，每年皆在台北新一代設計展展出，今年本著在地永續與傳承的概念，特別申請到台中的文化部文化資產園區 B03藝文展覽館B廳，展出日間部109位同學34組作品，進修部30位同學12組作品，並邀請五位國際展演經驗豐富以及國際獲獎老師作品一起代表展出，大四學生不惶多讓，幾組作品尚未展出就已經獲得許多獎項。

此次展覽主題《與此同時、繁簡共生》，主要以關懷、創新與創造美好生活三個面向，展現學生的設計議題，講述設計生態中所有設計皆以簡之表象，結合豐富而精巧之繁，透過繁和簡的融合與對抗，尋找依存平衡，創造無限。

在關懷部分，有社區發展的USR合作開發案例，有關注銀髮者出遊的伴遊設施，關注肢障與肌少症患者的運動與復健輔具；其中由老師李雁隆指導學生曾采楹、劉沛芛作品「很有稻鯉」，參加2023社區一家全民社造行動計畫，榮獲種子獎。曾采楹、劉沛芛、柯昕妤、王怡晴、陳羽琪、雷心慈、張絲婷，參加「第十三屆大專生洄游農村競賽」駐村團隊甄選，榮獲洄游精神獎、螢光點點獎。

創新部分則以觀察為出發點，解決生活痛點的創新作品，由老師黃裕哲指導學生傅靖海、雷子倩、黃柏鈞作品「Shine ＆ Dine」，將吊燈與菜罩相融合，打破傳統照明和保溫器具的界限，平時為吊燈，具有自定化的燈罩可通過旋轉來改變燈罩的形狀，開啟菜罩模式時能下降蓋住晚餐並開啟加熱保溫模式，該作品還榮獲2023LIT瑞士照明設計獎與2024 MUSE法國謬思設計獎，及2024新一代金典新秀獎入圍，目前進入決賽。

美好生活由老師吳俊寬指導學生陳紀豪、林芊妤、鄭宇哲，為租屋族開發「＋Jù-永續租居傢俱」系統，解決年輕租屋族家具問題，透過創新的服務流程設計，提供定期翻新的服務需求、零件化和模組化的家具設計，實踐生態永續的做法。獲2024金點新秀贊助特別獎入圍，參加全國技專院校學生專題實務專題製作競賽，已進入決賽。「＋Jù-永續租居傢俱」系統，

而由馮宗舜老師指導學生吳銘仁 吳承儒、林姝橒作品「復健與運動服務設計系統」，以兩款智能輔具設備，結合了個性化的輔助技術和智慧型偵測功能幫助肢體障礙者、行動不便的人群以及中老年患有肌肉退化疾病的人士改善生活。該作品參與全國技專院校學生專題實務專題製作競賽進入決賽。

另外在第九屆新一代產學合作日立江森組銅獎獲獎者學生張芷瑜與林宥熹，延續發展以作品「CAC 多功能露營空調」，ㄝ透過整合空調、氣氛燈、音響、驅蚊，完善營區設備使用及便利性，結合未來能源電池共享使用，減少營區跳電及浪費電能問題。