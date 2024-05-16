悶熱的夏季，身處於密閉列車或室內，偶爾會聞到令人作噁的汗臭與體味。中醫師王大元表示，中醫認為有體味者，除與嗜吃燒烤油炸、辛辣甜膩食物外，年過40歲身體退化，也會產生「老人味」，除可在中醫指示下，服用斂汗滋陰的藥物外，平時也可多喝黃耆水，將有助於止汗、減少體味。

王大元在臉書粉專PO文指出，人的汗腺分成兩種，一種是小汗腺，負責分泌無色無味的汗水，小汗腺遍佈全身，能調節體溫和身體代謝；另一種是大汗腺（又稱頂漿腺），主要分佈在腋下、私密處、肚臍和乳房周圍，與體溫調節無關，這種汗液濃稠混濁，含有角蛋白，容易被皮膚表面不同細菌分解，產生特殊氣味。

王大元指，中醫認為「體味」多與體內脾胃濕熱、肝火旺盛或腎精虧虛有關，「脾胃濕熱」者愛吃燒烤油炸、辛辣甜膩或菸酒不離手，易導致脾胃濕熱內盛，汗水內的代謝物也跟著變多。

「肝火旺盛」則與壓力過大有關，至於「腎精虧虛」者，是指人年過40歲，身體逐漸退化，皮脂腺的功能也變得不平衡，四肢末梢出油量會減少，但頭面部和胸前卻大量分泌油脂，脂肪酸被細菌氧化，形成一股老人味。

如何改善流汗太多和濃濃體味呢？王大元指，請減少精緻飲食和重口味，吃太補反而會臭氣薰天；選擇透氣的棉絲質料，流汗後馬上擦乾，洗澡可使用殺菌或抑菌的沐浴產品，但勿過度使用，皮膚表面同時存在好菌與壞菌，只需改善菌叢種類和數量，非徹底清除他們；使用止汗劑和止臭劑能防止體味蔓延，但也是適量即止。

王大元表示，被多汗症和體味所苦的人，可服用斂汗滋陰的藥物，像是玉屏風散、生脈飲、黃耆、龍骨、牡蠣或桂枝湯加減等，也可多按摩或按摩手部的內關、神門等，茶飲方面可以喝一點黃耆水，把1兩黃耆加入2升的水煮沸後，轉小火再煮20分鐘放涼即可，對於止汗的效果也很不錯。

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