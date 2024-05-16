美國公布4月消費者物價指數（CPI）比預期溫和，美債殖利率與美元指數均大幅回落，非美幣別應聲反彈，主要亞幣全面走揚，激勵新台幣兌美元16日開盤後狂升，一度勁揚逾2角，早盤狂升至32.081元波段新高，匯價直衝32元整數。

觀察美國通膨數據，4月CPI月增0.3％，比預期0.4％低；年增率0.3％，同樣低於預期；而核心CPI月增3.4％、年增3.6％，皆如預期比前月趨緩，凸顯美國恢復通膨減緩趨勢，市場對於美國7月降息重燃希望。

匯銀主管指出，資金回流非美幣別，亞幣集體走揚，新台幣一早開盤在外資匯入帶動下，一舉升破32.3元、32.2元與32.1元三道價位，但匯價來到相對高點後，進口商買盤也伺機進場，加上央行盤中調節，尾盤強勢防守下，預計收盤升幅應會再次大幅收斂。

市場除反映美國通膨降溫，新台幣強升2角，也反映台股近期強勢創高行情。匯銀主管認為，台股表現世界強，外資連日買超台股，且台股衝破21,000點再創新高，外資回補台股匯入，使整體交易量大增，「有量支撐、匯價升幅才有感」。

另，520台股資金行情撐盤，在此之前新台幣應可延續多頭動能，維持偏升走勢，但觀察央行盤中調節力道不小，進口商也持續進場，新台幣升值也不至於失速，應是緩和上揚為主。