俄烏久戰不下，俄羅斯已加緊部署Su-57先進隱形戰機，對烏克蘭發動飛彈攻擊。

《防衛部落格》（Defence Blog）15日報導，俄軍2024年2月下旬開始更積極地使用Su-57，而相關攻擊的頻率有增無減。近30天來，俄軍從Su-57上發射了超過6枚巡弋飛彈。這些戰機從阿斯特拉罕（Astrakhan）地區阿赫圖賓斯克（Akhtubinsk）附近的空軍基地起飛，從庫斯克（Kursk）、布揚斯克（Bryansk）和盧甘斯克（Luhansk）佔領區上空發射飛彈攻擊。而護航Su-57戰機的，通常是兩架 Su-35 戰機。

而Su-57為了執行這些致命任務，使用的是Kh-69新型隱形巡弋飛彈。媒體說，這是俄羅斯對德國「金牛座」（Taurus）和英/法「暴風之影」（Storm Shadow）/ Scalp飛彈的回應。 Kh-69 是專為 Su-57 開發的亞音速巡弋飛彈，可放在機內武器艙中。Kh-69 目前的規格顯示，它的彈頭重約310公斤，而射程可達 290 公里，但實際使用顯示，它的射程更遠。

而烏克蘭司法部基輔鑑識科學研究所（KFI）專家在俄軍2 月攻擊後，檢視了這些飛彈的殘骸，證實俄軍使用了Kh-69 飛彈。而官方報告也證實，Su-57戰機4月參與了對烏克蘭主要發電廠特里皮爾斯卡火力發電廠（Trypilska TPP）的攻擊。