藝人殷悅「Melody」（本名劉恭顯）被控為買美國加州的房子，委由前夫吳育奇向林姓友人借款美金70萬元，林提民事訴訟請求返還消費借貸款。台北地方法院今開庭傳喚吳育奇作證，但全程採不公開審理。

藝人「Melody」殷悅去年7月公開宣布離婚消息，與吳育奇17年婚姻告終；但是，Melody後來被吳育奇提起「確認離婚無效」之訴。

Melody被控欲購買美國加州的房子，委由吳育奇向林借款，而林分別於2022年5月27日、6月16日、6月17日從香港共匯款美金70萬元至Melody的美國帳戶。

首度開庭時，林姓友人委任律師提到，2022年5至6月間，林男曾以香港的銀行帳戶匯款三筆美金到Melody的美國銀行帳戶，分別為2000元、35萬元、34萬8000（共70萬元）。

林姓友人的律師也強調，因為Melody想在美國買房而透過吳育奇借款，所以林姓友人將錢匯給Melody；律師同時聲請傳喚吳育奇作證。

法院今開庭審理，並傳喚吳育奇到庭作證，但法官諭知採不公開審理，不開放外界旁聽。

吳育奇今頭戴帽子、口罩，身穿紅色外套低調出庭，面對媒體詢問，他不發一語上車離開。