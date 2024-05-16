第26屆海峽兩岸經貿交易會（海交會）16日上午在福州開幕，大陸國台辦主任宋濤致詞表示，海峽兩岸經貿交易會歷經30年發展，本屆海交會參加的台灣嘉賓人數眾多，充分表明廣大台灣同胞對兩岸關係和平發展、融合發展的深切期盼，也充分證明了兩岸同胞走近、走親的大勢不可阻擋。

宋濤引述中共總書記習近平的話說，推動兩岸關係和平發展，關鍵是堅持體現一個中國的九二共識，其核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實，有共同的認知。台灣任何政黨、團體只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，交流交往就不存在障礙，很多事情都好商量、好解決。

「如果頑固堅持『台獨』立場，台灣的民生福祉和台海的和平穩定就得不到保障」，宋濤強調，在兩岸關係的大是大非面前，我們態度是明確的，立場是堅定的，希望廣大台灣同胞與我們一起，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力的干涉，有力維護台海和平穩定，推動兩岸關係沿著和平發展的正確方向前進。

宋濤稱，今年以來，大陸經濟延續了回升向好的態勢，未來將持續展現巨大的創新活力與光明的前景，在繼續引領全球經濟增長的同時，也完全能夠為推動兩岸經濟合作，深化兩岸聯動發展，提供更堅強的動力，開闢更廣闊的空間，為兩岸同胞謀福之路，是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點。

宋濤表示，大陸將繼續秉持尊重、關愛、造福台灣同胞的宗旨，持續促進兩岸各地交流合作，將持續地落實完善惠及台灣同胞的優惠政策措施，努力為廣大台胞辦實事、做好事、解難事。大陸將推出更有力的舉措，幫助台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢，持續為兩岸青年的成才、成長、成功創造更好的條件。

福州市政府今日發布打造福馬「生活同城圈」的首批10條政策，宋濤稱，這為進一步深化兩地融合發展提供了有力的保障。他指出，大陸文旅部日前宣布率先推進福建居民到馬祖旅遊，充分展現了福建示範區先行先試的優勢，為閩台工作的持續創造有利條件。