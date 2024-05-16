生長背景不同，衛生習慣也可能有落差，國外一名女網友分享，最近和男友一起洗澡，發現對方沒洗屁股，詢問原因，男友認為伸手洗屁股很髒，反正沖澡的時候水也會流過屁股，這樣應該就算洗過，讓她聽了難以接受，萌生分手的念頭，引起網友討論。

國外一名女網友在網路論壇Reddit上表示，最近和男友洗鴛鴦浴，發現男友洗澡都是直接將沐浴乳擠在手上，輕輕在身上抹個幾下就結束，不僅沒有使用沐浴球或搓澡巾來搓洗，甚至連屁股都沒有伸手去洗。

女網友表示，她忍不住問男友是不是沒洗屁股？結果對方竟回說，淋浴的時候，水會流過屁股，這樣就算洗過了；原PO說，她不太確定是男生是否都這樣洗澡，還是男友的父母從未教過他要怎麼正確洗澡，因此她告訴男友，每次洗澡都要張開臀部，清洗屁股的間隙，這樣才能洗乾淨。

女網友表示，隔了一周，她突然想起這件事，詢問男友是否按照她說的方式清洗屁股，結果對方卻說「要把手伸到屁股清洗好噁」，讓她超傻眼，也萌生想和男友分手的念頭，因為對方太缺乏衛生觀念，但又覺得男友平常對她很好，只因為這件事情就想分手，是不是太嚴格了？

不少男網友留言反駁「洗澡不洗屁股超噁，不是所有男生都這樣，至少我洗澡會洗屁股！」不過有許多網友說，不洗屁股的男生，其實比想像中多，曾聽過身邊朋友離婚都是因為這類衛生問題。