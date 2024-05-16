520新政府即將上任，行政院今（16）日提內閣總辭案，院長陳建仁在行政院會通過該案後，率多位內閣成員在院前廣場拍攝畢業照。對此，出席院會的桃園市副市長蘇俊賓坦言，對陳建仁最後一次主持院會感到有些可惜，他並送了陳一張自己親手繪製的卡片，感謝他對桃園市的支持。

蘇俊賓的繪畫功力優異，時常在臉書Po出自己親手繪製的插畫，因此被網友戲稱「被政治耽誤的畫家」，去年大選國民黨立委葉元之競選海報上的「手繪趙少康」爆紅時，蘇也曾繪製一張趙的插畫，稱這是要向葉、看板繪師，以及作為他偶像的趙致敬。

蘇俊賓今在臉書發文表示，直轄市首長、代表列席行政院院會行之有年，在行政院前院長蘇貞昌時代，以疫情為由停止邀請2年多，在這段時間裡，院會聽不到地方政府聲音，幾次直轄市長爭取列席院會，都被以各種理由拒絕，直到陳建仁上任後才恢復、並誠摯歡迎地方聲音，這讓自己對他有了第1個好感。

蘇俊賓指出，1年多來地方針對行政院的建議，陳建仁多是正面看待、回應，也積極評估，面對不同政黨的地方政府代表，不曾不尊重、敷衍。「今天的院會是陳院長最後一次主持院會，說真的，我覺得有點可惜」，蘇俊賓表示，很期待不同政黨能夠有多一些有格局高，即便理念不同，仍能保有合作胸襟的政治人物，在台灣艱困的環境和國際情勢下，要競爭、也要合作，雖有監督彼此的責任，但在關鍵時刻，卻更應該團結。

最後，蘇俊賓提到，自己在院會上送陳建仁自己親手繪製的小卡，感謝他曾努力嘗試，做出大家期待的政治環境樣貌，在朝野氣氛不太好的當下，至少努力做到地方與中央政府、不同政黨之間，創造合作空間，同時，感謝他對桃園市的支持。