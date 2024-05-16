台南公園常見民眾騎機車進入公園，影響遊客安全，也破壞棲地，台南市政府工務局6月1日全面啟動科技執法，於公園3大主要路口架設監視器及車牌辨識系統，透過科技執法取締違規車輛，提醒民眾不要再騎車、開車誤闖公園，以免挨罰。

台南公園雖然早有明訂不能騎機車、開車進入公園，但卻常有民眾誤闖，甚至為了方便，騎機車在公園趴趴走，為保護台南公園內的遊客與設施安全，保持環境整潔並防止珍貴老樹遭破壞，工務局目前已裝設監視器等設備，展開科技執法。

工務局表示，這項新措施有效監控違規車輛行為，透過監視器和車牌辨識系統的結合，同時保障個人資料和隱私的安全，將更有效地識別和懲處違規停車等交通違規行為，優化公園使用安全無虞。

工務局強調，依據台南市公園綠地管理自治條例第9條規定，公園內禁止駕駛或違規停放車輛，違反者將處以1200元至6000元罰鍰。工務局在有限人力下，加強取締，去年就取締488件車輛違規闖入案，但仍無法有效防治，因此將透過科技執法協助，確保台南公園的環境與遊憩品質，也呼籲民眾珍惜百年歷史的台南公園環境。