台中市古姓男子透過網路認識女網友，於2021年間某日邀約她及友人婷婷同行出遊，先至菸酒館飲酒，一群人酒酣耳熟後訂房住宿休憩，古男見婷婷已泥醉昏睡竟性侵得逞，女酒醒後發現內褲反穿，察覺有異報警處理，依乘機性交罪判古3年4月，可上訴。小美罹患重度憂鬱提起民事賠償500萬，台中地院判股男需賠104萬元，可上訴。

檢警調查，古男2021年10月間邀約小美等一行友人喝酒聚會，一群人喝到凌晨再徒步至附近的民宿休息，古見婷婷酒醉熟睡，竟基於乘機性交之犯意，當天凌晨竟脫其內衣、內褲，還以手指撫摸下體最後性侵得逞。

婷婷向檢方控訴，她睡到清晨見古男竟裸身在她雙腿間，有覺得生殖器被侵入不舒服，腳有掙扎一下，古又把她的腿掰開，自己因為喝醉就又沒意識了，睡醒後發現竟全身沒穿衣服、內褲反穿驚覺自己被性侵害，身心受創。

一審審理時，古否認乘機性交，辯稱要進到民宿前有和婷婷牽手、擁抱並閒聊，認為兩個人都「很有感覺」，感覺很曖昧才會進一步發生性行為，認為當時婷婷是清醒的，並沒有到無意識或不能抗拒等程度。

判決書指出，婷婷事後還跟小美說「好像被那個了」，小美認為自己沒好好照顧婷婷感到內疚，並傳訊跟她道歉，婷婷還罹患創傷後壓力症、恐慌症狀就醫，開庭陳述時更一度哭到喘不過氣，一審法官不採信古男辯詞，將古男依乘機性交罪判3年4月。

事後婷婷因罹患重度憂鬱，長期需就醫，請求古男給付醫療費用及精神慰撫金500萬元；古男辯稱，當初為了和解才會勉強認罪。但法官認定古男利用女方酒醉無意識而不能抗拒之際性侵，造成女方受有精神上痛苦，判賠100萬元，加上4萬6595元醫療費，應賠償104萬6595元，可上訴。