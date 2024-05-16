本季加入台啤永豐雲豹管理團隊的顏行書，大動作整合台啤與雲豹資源，讓雲豹從過去兩季戰績後段班，到首次打進季後賽甚至進入總冠軍賽，16日聯盟宣布，雲豹總經理顏行書以些微差距，擠下新北中信特攻總經理劉志威，獲選為T1聯盟2023-24賽季年度最佳經理人。

在整合球隊戰力方面，大動作整合台啤與雲豹資源，延攬原台啤蔣淯安、李啓瑋等主力球員，並在選秀會上補進狀元林信寬與榜眼高錦瑋，外援選擇上，克羅馬攻防一體的表現、威廉斯驚人的護框能力都令球迷印象深刻，加上招募前NBA球星卡森斯提升球隊戰績與製造聯盟話題，獲得五成專業籃球記者5分票與4509張球迷選票，超越年度最佳經理人強力競爭對手劉志威，成功抱走本季最佳經理人獎項。

雲豹團隊暨年度得分王、抄截王、籃板王、人氣球星後，再度獲得獎項肯定，顏行書回應：「我要感謝執行長Johnny(張建偉)和球團總監Val的信任和支持，讓我無後顧之憂地帶領團隊前進，他們的信任和授權是球隊成功的關鍵之一，這種完全信任的感覺讓我沒齒難忘！」

顏行書並說，延攬卡森斯是為了讓台灣球迷現場欣賞到NBA等級的球技，他的球技、經驗和對勝利的執著絕對提升了團隊戰力，未來球隊也將持續與NBA級別球員合作。

顏行書強調，與台灣啤酒籃球隊的合作以及選進林信寬和高錦瑋兩位即戰力新秀，是球團本季最重要的決策，展望未來目標保持健康、穩定戰力，並拿下首座總冠軍。