韓國男團MONSTA X成員I.M(任創均)近日宣布舉辦首次個人世界巡演演唱會,將從下週六(25日)從首爾拉開序幕,接著將前往倫敦、巴黎、紐約、洛杉磯、東京、澳門等18個城市演出,其中台北站將於9月19日登場,也是他暌違6年來台,讓粉絲期待不已。

I.M在隊內是Rapper擔當,也有參與歌詞創作,首次獨自踏上冒險之旅,將以他獨特的魅力、爆發性的能量,和鮮明前衛的藝術才華融化全球MONBEBE(官方粉絲名), 和各地的歌迷分享專屬於他的音樂故事,他也提前甜蜜向台粉喊話:「想念台灣MONBEBE。」

「I.M (MONSTA X) Off The Beat World Tour 2024 Taipei」將於9月19日(四)晚間8點在新莊Zepp New Taipei舉行,擁有優先預購碼的歌迷將可搶先於下週三(22日)上午11點10分購票,公開售票則在下週四(23日)下午15點,購票詳情請洽寬宏售票。

另外,寵粉的他也祭出「Off The Beat VIP Experience」福利,只要購買VIP套票的粉絲,就可以享有觀看藝人彩排、優先入場、參與藝人送別活動以及獲得獨家照片小卡的福利。