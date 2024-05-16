韓國男團MONSTA X成員I.M（任創均）近日宣布舉辦首次個人世界巡演演唱會，將從下週六（25日）從首爾拉開序幕，接著將前往倫敦、巴黎、紐約、洛杉磯、東京、澳門等18個城市演出，其中台北站將於9月19日登場，也是他暌違6年來台，讓粉絲期待不已。

I.M在隊內是Rapper擔當，也有參與歌詞創作，首次獨自踏上冒險之旅，將以他獨特的魅力、爆發性的能量，和鮮明前衛的藝術才華融化全球MONBEBE（官方粉絲名）， 和各地的歌迷分享專屬於他的音樂故事，他也提前甜蜜向台粉喊話：「想念台灣MONBEBE。」

I.M在隊內是Rapper擔當，也有參與歌詞創作。（寬宏藝術提供）

「I.M (MONSTA X) Off The Beat World Tour 2024 Taipei」將於9月19日（四）晚間8點在新莊Zepp New Taipei舉行，擁有優先預購碼的歌迷將可搶先於下週三（22日）上午11點10分購票，公開售票則在下週四（23日）下午15點，購票詳情請洽寬宏售票。

另外，寵粉的他也祭出「Off The Beat VIP Experience」福利，只要購買VIP套票的粉絲，就可以享有觀看藝人彩排、優先入場、參與藝人送別活動以及獲得獨家照片小卡的福利。