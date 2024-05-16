一對情侶或夫妻在一起，一定有相互吸引之處，但也會有不合或缺點，在共同生活時矛盾容易浮現，讓兩人感情越變越糟，甚至水火不容，《搜狐網》分析2對生肖屬於遇煞的組合，注定了感情問題多，很難一起終老。

▌屬羊VS屬兔

表面上羊和兔是三合相，有點絕佳配對的錯覺，但實際上羊在八卦中屬於坤，而兔在八卦上屬於震，很不幸地遇到了「二三鬥牛煞」（主官非，口舌之爭）的局勢，這對情侶無論私底下在家裡吵得再凶，對外還是裝得非常恩愛的樣子，旁人根本看不出他們感情暗藏那麼深的矛盾。

▌屬雞VS屬豬

生肖雞在地支上為酉，豬在地支上為亥，而酉為兌卦管，亥為乾卦管，碰到「六七交劍煞」（代表刀光劍影、開刀、搶掠、武鬥）的嚴峻局面，不用說了，平時生活相處這對組合一定常吵架，雙方都不會輕易遷就，而且聲音越鬥越大聲，感情方面有待堅固。

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