有「最強創業平台」封號的永慶房產集團，旗下加盟四品牌永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產在南台灣 (雲嘉南高屏)店數規模已達到近440家店，帶動今年第一季業績較去年大增67%、達到30億元，聯賣業績也達到12億元，成交件數則超過5,100件，幫助逾1萬組客戶圓滿完成交易，成績相當傲人！

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，永慶擁有深植人心的誠實品牌力，持續引用創新技術解決交易痛點的專業科技力，與一人委託、千店服務的完善聯賣力，讓加盟店能在競爭激烈的市場上脫穎而出。第一季南台灣就有60家店季業績突破1,500萬元，甚至有2家店季業績已突破5,000萬元；還有125位經紀人單季業績站上300萬，季業績達500萬的也有19人，這些實績讓永慶房產集團站穩台灣「房仲第一品牌」的地位。

台慶不動產高雄博愛忠言加盟店將誠實視為團隊核心價值，贏得消費者高度信任，帶動業績連年成長。圖片來源：永慶房產集團提供

永慶加盟四品牌的聯賣，有效地帶動加盟店業績提升。以有巢氏房屋嘉義興業加盟店為例，第一季業績逾3,600萬元，超過4成的聯賣率，讓該店在短短3個月已做到去年業績的一半。此外，店東陳士仁旗下共有3家有巢氏房屋加盟店，第一季3店的總業績達到6,800萬元，聯賣率更高達5成，成就團隊在第一季就旗開得勝。

過去在中信房屋服務的陳士仁說，加入有巢氏房屋後才知道，原來聯賣可以這麼簡單，系統上一鍵按下就能完成預約帶看、下斡旋，友店合作態度積極友善，進而創造優異的成績。近期嘉義受惠台積電效應，加上各項重大建設加持，估計未來3年房市會持續呈現價量俱漲的情勢，搭配加盟總部完善資源，讓他有信心今年績效能再拚出高峰。

去年業績破億元的台慶不動產高雄博愛忠言加盟店，第一季業績也突破3,100萬，其中有將近1,800萬元是聯賣成交。店東廖彥峯指出，不僅聯賣讓團隊業績穩定攀升，永慶加盟總部提供的科技工具，也是成功的一大關鍵，像是去年升級的《i智慧Pro》系統，能夠即時看到自身業績落點排名，大大激發了同仁的戰鬥力，加上區部主管們用心協助系統教學，讓他直呼：「永慶加盟總部真的超給力！」

台慶不動產高雄博愛忠言加盟店是去年全台屢保楷模冠軍店，廖彥峯強調，「誠實服務」是房仲的核心價值，保障消費者權益才是最重要的，團隊因此獲得眾多客戶認可，並不斷回頭找他們服務，達成超強績效表現。

在科技系統的輔助下，讓永慶不動產店東鄔綺琳管理3家店毫不費力，Q1做出亮眼佳績。圖片來源：永慶房產集團提供

永慶不動產高雄博愛同盟加盟店今年1-3月交出6,500萬元的傲人成績，個人業績突破500萬的經紀人也有好幾位，店東鄔綺琳樂觀表示，今年業績有望再創高峰，並且計畫要再開一家永慶不動產加盟店！

鄔綺琳認為要做出高績效，解決客戶問題是重要關鍵，「把客戶服務的基礎打好，客戶滿意了，業績自然就會開枝散葉。」此外，好的管理工具也是一大助力，目前旗下擁有3家店的鄔綺琳，利用《i智慧Pro》系統輕鬆掌握全局，她也要求旗下經紀人利用系統進行自我管理，提升工作效率。她指出，永慶加盟體系在聯賣、科技、文化等各方面優勢均超越同業，不論是想加盟創業或轉職，都是最好的選擇。

永義房屋農十六大千加盟店第一季締造超過4,000萬元業績，其中聯賣就貢獻了1,800萬，店東鄭博陽認為，永慶加盟四品牌的聯賣規則很明確，友店間在聯繫、配案上都十分順暢，再加上系統的輔助，流程非常透明公平，真的很強！

從住商不動產到永慶加盟體系創業的鄭博陽，旗下已擁有4家加盟店，團隊將經營主力放在中高總價住宅，為培養夥伴有服務頂端客戶的能力，開辦許多教育訓練課程，包含豪宅行銷、稅法知識、單眼攝影、修圖等，針對主力區域內170棟大樓還分別製作簡介，以高品質服務贏得眾多客戶的信賴，成交不斷。鄭博陽團隊今年可望再開出2間店，持續擴大事業版圖。