美國經濟分裂，貧富差距日益擴大，速食龍頭麥當勞為吸引低收入的主力客群回流，將在美國推出「5美元超值全餐」（折合約新台幣160元），為期1個月。

根據《CNBC》報導，麥當勞將在6月25日開始供應5美元超值全餐，這份套餐可能包含四樣東西：一個麥香雞或麥克雙牛堡、4塊麥克雞塊、一份薯條和一杯飲料。

先前麥當勞率在大陸推出「隨心所欲1+1」套餐只要13.9元人民幣，在大陸引起潮流，其他西式速食連鎖店也紛紛祭出優惠。

美國麥當勞門市高達95%是加盟店，這類促銷活動可能影響業主利潤，知情人士透露，5美元超值套餐的只是初步提議，公司尚再討論更多細節。

網友紛紛表示，「美國的外食消費太可怕了，一份麥克套餐可以賣到16美元」、「考慮美國人力成本，很便宜了」、「台灣的窮鬼套餐就1+1賣50元」、「跟台灣價錢差不多，薪水3倍」、「大陸又贏了，領先全球推窮鬼餐」。