童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉最新著作《臺灣機械手臂手術領航者》新書發表會，15日於台灣大學管理學院舉行，現場來自各界的賓客雲集。（童綜合醫院提供／張妍溱台中傳真）

讓發生率及死亡率持續下降。2021年男性罹患攝護腺癌人數近7500人，統計較子宮頸癌的5倍之多，發生率占國人十大癌症的第5名，童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉說，男人負責養家賺錢，也要多愛自己，早期發現早期治療。

院長歐宴泉說，2017年起政府推廣男性朋友進行PSA篩檢，在他最新著作《臺灣機械手臂手術領航者》更清楚介紹攝護腺癌為何被稱為「男性的隱形殺手」，因其出現症狀前不易察覺，第一、二期只佔1／3，1／3 患者是第三期，1／3 患者是第四期才被診斷，男性患者發現罹病時，為時已晚。

歐宴泉指出，攝護腺PSA篩檢很重要，尤其在攝護腺癌治療方面，台灣進口的先進儀器與藥物都很昂貴，且通常只能在晚期使用，一個完整療程下來花費約數十萬至上百萬，不如鼓勵男性定期進行攝護腺癌篩檢，才能防患未然。

歐宴泉也鼓勵罹病患者不可因此喪志，將行醫近40年的經驗撰寫成書分享給大家。在《臺灣機械手臂手術領航者》書中也提到歐宴泉的成長歷練過程，從小康家庭中一路奮鬥，搖身成為台灣機械手臂手術的領航者。

歐宴泉保有學無止盡的精神，於2021年到2024年就讀於台大EMBA，再度學習管理學相關課程，都是持續學習不斷創新的表現。歐指出，期盼將台大EMBA管理觀念引進醫院，進而改變醫院文化，加速醫療團隊的成長。